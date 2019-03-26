Самый старый американец каждый день ходил в спортзал и дожил до 111 лет

В Лос-Анджелесе скончался 111-летний мужчина, считавшийся старейшим жителем США. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Генри Тсенг (Henry Tseng) избегал алкоголя, сигарет и наркотиков, придерживался умеренности в еде и принимал мультивитамины. По его мнению, чтобы прожить подольше, нужно каждый день улыбаться, не волноваться по пустякам и регулярно делать физические упражнения. «Чем старше становишься, тем сильнее нужны упражнения», — говорил долгожитель.

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Когда Тсенгу было 80 лет, он делал стойку на голове. В 90 лет он ходил на занятия по танцевальной аэробике, которые начинались в половину седьмого утра. В последние годы ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске. Несмотря на это, мужчина каждый день в течение 30 минут крутил педали велотренажера. Он посетил спортзал в последний раз за день до смерти.

Тсенг родился в японском городе Иокогаме и долгое время работал в Шанхае и Гонконге. Он перебрался в США в 1975 году, когда его дочь поступила в калифорнийский колледж. Его жена также была долгожительницей: она умерла в 100 лет.

В январе сообщалось, что в Японии скончался старейший мужчина мира — 113-летний Масадзо Нонаке. Он коротал время на пенсии, смотря телевизор, читая газеты и поедая сладости.

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