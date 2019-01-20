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Умер старейший мужчина мира

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Масадзо Нонака

В Японии скончался старейший мужчина мира. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на его родных.

Масадзо Нонаке было 113 лет. Он умер в своем доме рано утром в воскресенье, 20 января.

Нонака родился родился 25 июля 1905 года в поселке Асёро на севере Японии, на острове Хоккайдо. Его признали старейшим мужчиной мира в апреле 2018-го. Сообщалось, что неподалеку от него живут семь его братьев и одна сестра, у него пятеро детей. Мужчина уже давно вышел на пенсию и коротал время, смотря телевизор, читая газеты и наслаждаясь сладостями.

До Нонаки обладателем титула самого старого мужчины в мире был 113-летний Франциско Нуньес Оливейра из испанской деревни Бьенвенида. Он скончался 29 января 2018-го.

Самым старым мужчиной в истории считается другой японец Дзироэмон Кимура. Он умер 12 июня 2013 года, прожив 116 лет и 54 дня. Старейшим жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса считается француженка Жан Луиз Кальман, дожившая до 122 лет и 164 дней.

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