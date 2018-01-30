Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет

В испанской деревне Бьенвенида, провинция Бадахос, в возрасте 113 лет скончался Франциско Нуньес Оливейра (Francisco Núñez Olivera), считавшийся старейшим мужчиной планеты. Об этом сообщает издание The Local.

Оливейра родился в Бьенвениде 13 декабря 1904 года (по другим данным, 13 сентября 1904 года). В 1920-е годы он участвовал в испано-франко-марокканской войне против берберского эмирата Риф. После нее испанец вернулся в родную деревню. «Я всю свою жизнь работал в поле», — рассказал он в 2017 году в интервью газете El Mundo.

Оливейра утверждал, что никогда не жаловался на здоровье, не ломал кости и имел прекрасное артериальное давление. В 90 лет ему удалили почку, в 98 — катаракту, а в 108 лет госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей.

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У долгожителя было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. После смерти жены и сыновей он жил с дочерьми: 81-летней Антонией и 78-летней Милагрос. Его признали старейшим мужчиной в мире после смерти Исраэля Криштала из Израиля 11 августа 2017 года.

Новыми претендентами на этот титул стали японец Масадзо Нонака, родившийся 25 июля 1905 года, и Густав Гернет (Gustav Gerneth) из Германии, родившийся 15 октября 1905 года.

В декабре сообщалось, что умерла старейшая жительница Европы, 117-летняя испанка Ана Вела.

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