Умерла старейшая европейка

Старейшая жительница Европы скончалась в Испании. Об этом сообщает каталонская газета La Vanguardia.

По ее информации, Ана Вела умерла в пятницу, 15 декабря, на 117 году жизни. Это произошло в центре проживания для престарелых в Барселоне, где она находилась с 2003 года. Ее похороны должны были пройти в субботу.

Вела родилась 29 октября 1901 года в населенном пункте Пуэнте-Хениль в провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия). За свою жизнь женщина успела поработать управляющей продуктовым магазином в Малаге и швеей. Она воспитала четверых детей.

Испанку признали самым пожилым человеком в Европе в апреле этого года после смерти старейшей жительницы Земли, итальянки Эммы Моран. Она была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Сейчас старейшим человеком в мире является 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Она родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года.

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