В Кремле высказались об атаках Украины на Германию и Иран

Песков: Действия Киева агрессивны, Украина атаковала Германию, Казахстан и Иран

Украина атакует разные страны, действия Киева агрессивны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германия, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры. Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну. Киевский режим атаковал Казахстан, ударив по собственности Казахстана — казахстанской компании, она является совладельцем КТК. Что это, если не атака на страну», — объяснил официальный представитель Кремля.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

Политолог Иван Мезюхо оценил последствия атаки Украины на иранское судно. Он выразил мнение, что Иран осуществит возмездие за атаку на судно тихо и без лишнего шума.