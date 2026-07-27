Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей

Россиянин поставил на победу Англии в игре за 3-е место на ЧМ и выиграл 41 миллион рублей

Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 10 530 000 рублей на победу сборной Англии в основное время над командой Франции с коэффициентом 3,90. Англичане одолели своего соперника со счетом 6:4 и, таким образом, ставка сыграла.

Сборная Англии впервые в истории выиграла бронзовые медали на чемпионате мира. Победителем ЧМ-2026 стала команда Испании.

Ранее букмекеры назвали наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Ими являются Роберто Манчини и Антонио Конте.