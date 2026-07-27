BGR: Проводное подключение может решить проблему плохого интернета дома

Настройка проводного соединения позволит качественно улучшить скорость и повысить стабильность домашнего интернета. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала отметили, что для многих людей медленное интернет-соединение или высокая задержка являются признаком того, что роутер нуждается в обновлении. Однако улучшить стабильность домашнего интернета можно, если наладить проводное соединение. Специалисты медиа рассказали, как лучше всего организовать такую сеть.

Журналисты рекомендовали использовать Ethernet-соединение, объяснив, что соответствующий порт есть у многих домашних устройств — компьютера, телевизора, игровой приставки и прочих девайсов. По словам специалистов, подключение по проводу надежнее и стабильнее, чем через Wi-Fi, так как почти не зависит от помех и толщины стен в помещении. «Проводное соединение решает большинство проблем, обеспечивая стабильную скорость и снижая задержку», — пояснили авторы.

В материале говорится, что для подключения некоторых устройств на роутере как раз есть несколько портов Ethernet. Таким образом можно «разгрузить» домашнюю беспроводную сеть. Также журналисты рассказали, что от маршрутизатора до гаджета можно протянуть линию до 100 метров. В заключение специалисты упомянули домашние устройства, которые имеют только разъем USB, но их можно связать с роутером через переходник.

Ранее авторы портала BGR заявили, что если роутер перестал получать обновления производителя, то его необходимо срочно заменить. «При выборе маршрутизатора отдавайте предпочтение производителям, предлагающим наиболее длительную поддержку прошивки», — подытожили журналисты.