Названы самые растущие благодаря материнскому капиталу регионы России

Эффект от введения в России материнского капитала наиболее заметен в республиках Северного Кавказа. Об этом со ссылкой на исследование Центра по изучению проблем народонаселения МГУ пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 26 августа.

Исследователи выяснили, что почти во всех регионах Северного Кавказа после старта программы материнского капитала в 2008 году выросло число матерей, которые рожают вторых, третьих и последующих детей. Так, в Кабардино-Балкарии повышение доли родивших второго ребенка произошло среди женщин 1976–1980 годов рождения (до 74 процентов) и 1981–1985 годов рождения (до 60 процентов). Похожая динамика наблюдалась в Северной Осетии и Чечне.

При этом отмечается, что данные о влиянии материнского капитала в отдельных регионах сложно сопоставить с общероссийскими. Кроме того, не смотря на популярность программы среди россиян (участниками стали более 6 миллионов человек, которые получили в общей сложности более триллиона рублей из федерального бюджета), однозначных оценок ее эффективности все еще не существует, пишет газета.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография», в рамках которого планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,62 до 1,7. Для этого власти планируют увеличить финансовую поддержку семей при рождении детей, а также помочь желающим бездетным семьям с искусственным оплодотворением. Общий бюджет нацпроекта составит 3105,2 миллиарда рублей.

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