Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 30 июля 2026 (обновлено: 19:06, 30 июля 2026)Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «баловстве гаджетами»

Лукашенко: Компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не балуется с гаджетами». Его слова передает «Пул Первого».

«Как и у вас, моя жизнь начинается каждый день с телевизора и заканчивается [им же]. Компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что информацию получает из слов помощников и пресс-секретаря, которые пользуются электроникой.

Ранее Лукашенко приказал навести порядок в Беловежской пуще. В этом месте в 1991 году было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее распад СССР и создание СНГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США
    Американские ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников
    Французские винодельни оказались под угрозой из-за пожаров
    Будущий отец разбил голову во время скалолазания и не выжил
    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Захарова ответила на требование Европы в переговорах по Украине
    Двукратный олимпийский чемпион одним словом оценил отношение европейцев к сборной России
    Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера
    Воспитательницу российского детсада обвинили в нападении на двухлетнюю девочку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok