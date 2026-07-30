Лукашенко рассказал о «баловстве гаджетами»

Лукашенко: Компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не балуется с гаджетами». Его слова передает «Пул Первого».

«Как и у вас, моя жизнь начинается каждый день с телевизора и заканчивается [им же]. Компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что информацию получает из слов помощников и пресс-секретаря, которые пользуются электроникой.

Ранее Лукашенко приказал навести порядок в Беловежской пуще. В этом месте в 1991 году было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее распад СССР и создание СНГ.