Захарова ответила на требование Европы в переговорах по Украине

Захарова: Европа требует место за столом переговоров, но отказывается слушать позицию РФ

Страны Европы постоянно требуют место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но при этом отказываются слушать позицию России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Думаю, что эти заявления слышали все. Заявления от Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен. Они транслируются везде, что им обязательно нужно быть в процессе переговоров, что они хотят вовлечения в урегулирование. Казалось бы, если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон», — отметила дипломат.

По ее словам, участие Европы в переговорах по Украине без ее ознакомления с позицией другой стороны не имеет смысла.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву нового транша на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов.