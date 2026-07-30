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20:03, 30 июля 2026 (обновлено: 20:07, 30 июля 2026)Путешествия

Будущий отец разбил голову во время скалолазания и не выжил

Daily Mail: Альпинист упал со скалы в США и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: davidrh / Shutterstock / Fotodom

Решивший покорить скалу в США альпинист сорвался и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Трагедия произошла вблизи Касл-Рока в Биг-Бир 12 июля, однако подробности появились недавно. Будущий отец, 33-летний Энди Пол Феррароне поскользнулся, упал и разбил голову во время скалолазания.

По данным управления шерифа округа Сан-Бернардино, эвакуировать мужчину пришлось вертолетом. Несколько дней пострадавший провел в больнице на аппарате жизнеобеспечения, но 15 июля врачи зафиксировали его смерть.

Уточняется, что жена Феррароне находится на девятом месяце беременности. Теперь женщина готовится воспитывать ребенка одна.

Ранее турист упал в горную реку и не выжил на глазах у брата в Турции. Трагедия произошла в районе Демиркапы округа Чайкара.

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