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Силовые структуры
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19:13, 30 июля 2026 (обновлено: 19:20, 30 июля 2026)Силовые структуры

Следивший за российскими военными кораблями шпион террористов понес наказание

Житель Новороссийска получил 25 лет за слежку за российским флотом для «Артподготовки»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителя Новороссийска признали виновным в государственной измене и шпионаже в пользу террористической организации. Наказание — 25 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, в ноябре 2020 года осужденный добровольно предложил свои услуги представителям организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) и заполнил анкету на вступление. По заданию куратора он вел наблюдение за передвижением военной техники и перемещением военных кораблей российского флота в гавани Новороссийска.

Осужденный сообщал детали об учениях и маневрах кораблей Черноморского флота и береговой охраны.

Ранее еще один член «Артподготовки» признал вину по делу об организации сброса бомбы на поезд.

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