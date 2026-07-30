Следивший за российскими военными кораблями шпион террористов понес наказание

Житель Новороссийска получил 25 лет за слежку за российским флотом для «Артподготовки»

Жителя Новороссийска признали виновным в государственной измене и шпионаже в пользу террористической организации. Наказание — 25 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, в ноябре 2020 года осужденный добровольно предложил свои услуги представителям организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) и заполнил анкету на вступление. По заданию куратора он вел наблюдение за передвижением военной техники и перемещением военных кораблей российского флота в гавани Новороссийска.

Осужденный сообщал детали об учениях и маневрах кораблей Черноморского флота и береговой охраны.

Ранее еще один член «Артподготовки» признал вину по делу об организации сброса бомбы на поезд.