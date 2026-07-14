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Силовые структуры
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16:08, 14 июля 2026Силовые структуры

Член «Артподготовки» признал вину по делу об организации сброса бомбы на поезд

Один из готовивших сброс бомбы на поезд член «Артподготовки» признал вину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ходе заседания во Втором Западном окружном военном суде, член организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) Владимир Дрофа (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания суда, член террористической организации, которая собиралась сбросить бомбу на железнодорожный состав в Оренбургской области заявил о полном признании своей вины по вменяемым ему эпизодам. Двое сообщников, также находящихся на скамье подсудимых, признали свою вину частично.

Всего по уголовному делу о попытке сброса взрывного устройства на поезд с продукцией военного назначения проходят восемь человек. Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД России. Преступники были задержаны.

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