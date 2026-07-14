Член «Артподготовки» признал вину по делу об организации сброса бомбы на поезд

Один из готовивших сброс бомбы на поезд член «Артподготовки» признал вину

В ходе заседания во Втором Западном окружном военном суде, член организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) Владимир Дрофа (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания суда, член террористической организации, которая собиралась сбросить бомбу на железнодорожный состав в Оренбургской области заявил о полном признании своей вины по вменяемым ему эпизодам. Двое сообщников, также находящихся на скамье подсудимых, признали свою вину частично.

Всего по уголовному делу о попытке сброса взрывного устройства на поезд с продукцией военного назначения проходят восемь человек. Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД России. Преступники были задержаны.