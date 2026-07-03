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08:18, 3 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт план террористов сбросить бомбу на поезд в российском регионе

ТАСС: Участники «Артподготовки» хотели сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Участники организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) планировали сбросить с моста бомбу на поезд, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Террористы планировали устроить диверсию в Оренбургской области. Для этого они собрали самодельное взрывное устройство, а также раздобыли огнестрельное оружие.

Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД России. Преступники были задержаны.

2 июля в Ростове-на-Дону осудили мужчину за помощь «Артподготовке». Преступника признали виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

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