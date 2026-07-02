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19:48, 2 июля 2026Силовые структуры

Собиравший дома взрывные устройства россиянин выслушал приговор

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за помощь террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за помощь террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, в период с 8 октября 2021 года по 6 апреля 2023 года, находясь на территории Краснодара, Сергей Продух осуществил пять переводов денежных средств на счет организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) и лидера данной организации.

Также в августе 2024 года он, находясь по месту своего жительства в Республике Адыгея и используя имеющиеся у него компоненты, изготовил самодельное взрывчатые вещества. Далее из них он собрал девять самодельных взрывных устройств, которые хранил дома до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 210 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что защитник скандальной панк-группы получил в России срок за витамины боевикам.

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