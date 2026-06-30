Защитник скандальной панк-группы получил в России срок за витамины боевикам

В России суд заочно приговорил к 21 году колонии экс-адвоката Захватова за терроризм

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего адвоката Дмитрия Захватова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан в РФ иноагентом) к 21 году лишения свободы за ряд террористических статей УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный первые четыре года должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Захватов признан виновным по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства») и 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма»).

Ранее РИА Новости сообщало, что против Захватова возбудили уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Его статус адвоката был приостановлен Адвокатской палатой Москвы. В мае Росфинмониторинг внес Захватова в список террористов и экстремистов. Он защищал интересы участниц скандальной панк-группы Pussy Riot.

Ее Росфинмониторинг также включил в перечень террористических и экстремистских организаций.

В декабре 2025 года Тверской районный суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора России и признал панк-группу экстремистской организацией.