16:47, 15 мая 2026Культура

Группу Pussy Riot внесли в список террористических организаций

Андрей Шеньшаков

Фото: dpa / Globallookpress.com

Росфинмониторинг внес скандально известную панк-группу Pussy Riot в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом стало известно из обновленного списка на сайте ведомства.

Известно, что 27 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляцию на включение группы в список террористов, коллегия подтвердила решение суда первой инстанции.

В декабре 2025 года Тверской районный суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора России и признал панк-группу экстремистской организацией.

Кроме того, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом) обвинили в нарушении закона об иноагентах. В апреле сообщалось, что она неоднократно распространяла в мессенджере публикации без указания, что материалы созданы и распространены иностранным агентом.

