Молдавия обратилась к Украине из-за гибели насильно мобилизованного соотечественника

МИД Молдавии направил ноту Украине из-за смерти насильно мобилизованного гражданина

Министерство иностранных дел Молдавии направило официальный запрос украинской стороне с требованием предоставить сведения о гражданине республики Василии Украинчуке, который был принудительно призван в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В срочном порядке была направлена вербальная нота в Министерство иностранных дел Украины с просьбой проверить и подтвердить либо опровергнуть появившуюся в публичном пространстве информацию о смерти данного гражданина», — сообщили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно публикации издания «Молдавские ведомости», Украинчук числился пропавшим без вести с 20 мая. Управление полиции Львовской области Украины указывало, что он пропал «во время выполнения боевого задания» в районе села Ильиновка Краматорского района Донецкой области.