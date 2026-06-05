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Бывший СССР
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12:19, 5 июня 2026Бывший СССР

Молдавия обратилась к Украине из-за гибели насильно мобилизованного соотечественника

МИД Молдавии направил ноту Украине из-за смерти насильно мобилизованного гражданина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Министерство иностранных дел Молдавии направило официальный запрос украинской стороне с требованием предоставить сведения о гражданине республики Василии Украинчуке, который был принудительно призван в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В срочном порядке была направлена вербальная нота в Министерство иностранных дел Украины с просьбой проверить и подтвердить либо опровергнуть появившуюся в публичном пространстве информацию о смерти данного гражданина», — сообщили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно публикации издания «Молдавские ведомости», Украинчук числился пропавшим без вести с 20 мая. Управление полиции Львовской области Украины указывало, что он пропал «во время выполнения боевого задания» в районе села Ильиновка Краматорского района Донецкой области.

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