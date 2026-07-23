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19:18, 23 июля 2026 (обновлено: 19:36, 23 июля 2026)Путешествия

Мужчины переплыли опасный пролив в Австралии на туалете ради экономии

Мужчины переплыли опасный пролив на туалете в Австралии из-за цен за паром
Елизавета Гринберг (редактор)

Двое мужчин переплыли опасный пролив в Австралии на туалете ради экономии — их не устроили цены за паром. Об этом они сняли репортаж и выложили его на YouTube.

Как пишет издание ABC, австралийцы Алекс Крейг и Пол Грэм решили не тратить деньги на перевозку уличного туалета на пароме до соседнего острова. Вместо этого они построили самодельную баржу, поставили на нее унитаз, установили двигатель и отправились на конструкции через опасный пролив Бэкстейрс-Пассаж. Он известен сильными течениями и высокими волнами, поэтому перед этим пару дней друзья ждали хорошей погоды.

В итоге они добрались до острова за четыре часа вместо 45 минут, которые заняла бы паромная переправа. Уточняется, что по дороге мужчины успели пожарить сосиски и ребрышки.

Ранее путешественник Ярослав Синельников, объездивший половину России на велосипеде, назвал поездку на Сахалин самым драматичным событием. В дороге он пережил нашествие клещей и пандемию коронавируса.

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