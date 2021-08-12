Велопутешественник назвал самый драматичный момент поездки по России

Путешественник Ярослав Синельников, объездивший половину России на велосипеде, назвал поездку на Сахалин самым драматичным событием. Об этом пишет «КП-Сахалин».

Мужчина накатал 13 тысяч километров и за три года успел побывать на Урале, Байкале, в Бурятии, Хабаровском крае и Приморье. Синельников старается избегать федеральных трасс, так как считает, что только таким образом можно прочувствовать жизнь глубинки. Турист интересуется дикой природой и посещает живописные места и заповедники.

В марте 2020 года путешественник отправился из Бурятии к Сахалину. В дороге он пережил нашествие клещей и пандемию коронавируса. Синельников добрался до Хабаровского края, на лодке пересек самое узкое место пролива Невельского и ступил на остров. Этот момент велосипедист назвал «самым драматичным за все время путешествия», так как до нормальной дороги пришлось добираться через глухую тайгу и болота.

Турист исследовал Сахалин два месяца, затем оставил там велосипед и вернулся на зиму домой. В этом году Синельников продолжил путешествие.