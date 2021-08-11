Незрячий российский путешественник добрался пешком до Омска

Незрячий путешественник Сергей Алексеев за четыре месяца дошел из Арзамаса до Омска

Инвалид первой группы по зрению Сергей Алексеев уже четыре месяца идет пешком из Арзамаса до Байкала. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Отмечается, что путешественник взял с собой только детскую коляску, в которой лежит палатка, спальный мешок, вещи, продукты и водка. Алексеев с помощью путешествия пытается привлечь внимание к проблемам получения инвалидности — он лишился зрения в 14 лет, а получить инвалидность смог только в 35.

Мужчине предстоит пройти еще 2,5 тысячи километров, до Байкала он планирует добраться к ноябрю.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Шарашкин, который начал свое пешее путешествие по стране в июне 2018 года, добрался до Великого Новгорода. Шарашкин успел побывать в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале.