Россияне назвали важнейшие удобства в отелях за границей

Самой важной услугой в отелях за границей российские туристы назвали наличие стабильного Wi-Fi. За данное удобство проголосовали 34 процента респондентов, передает портал TourDom со ссылкой на данные проведенного опроса.

Второй по значимости услугой (24 процента) при выборе места проживания путешественники считают большое количество разнообразной еды на «шведском столе». Третьим по приоритетности стал «безупречно работающий кондиционер». За него проголосовали 15 процентов опрошенных россиян.

Среди других аспектов, на которые туристы обращают внимание при выборе отеля, оказались наличие качественного кофе (девять процентов участников исследования) и возможность пить шампанское на завтрак (семь процентов респондентов).

Ранее в июне россияне рассказали, какую еду и напитки они предпочитают чаще всего брать с собой в дорогу. Самым популярным перекусом 16 процентов путешественников назвали сэндвич, фрукты выбрали 13 процентов пассажиров, печенье — семь процентов опрошенных.