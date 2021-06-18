Россияне рассказали о любимой еде для перекусов в дороге

Россияне назвали еду и напитки, которые чаще всего предпочитают брать с собой в дорогу для перекуса. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Большинство опрошенных (16 процентов) рассказали, что их любимый перекус в поездке — сэндвич. Чуть меньше, 13 процентов, предпочитают брать с собой фрукты, семь процентов выбирают печенье, по шесть процентов — овощи и колбасу с хлебом. По пять процентов участников опроса проголосовали за лапшу или пюре быстрого приготовления и курицу, а вареные яйца выбрали 3,5 процента.

Меньше всего путешественников имеют при себе шоколад или конфеты — три процента и сыр — 2,5 процента. У остальных 5,5 процента респондентов слишком разное питание в дороге.

Из напитков лидером мнений стала обычная вода — ее берет в поездку каждый второй респондент (около 58 процентов), при этом 16 процентов выбирает газированную или минеральную. Среди популярных ответов также был сок — его назвали 15 процентов туристов, сладкая газировка — 10 процентов, чай — восемь процентов, лимонад или кофе — два процента, алкоголь — 3,3 процента. Также путешественникам нравится брать с собой компот, кефир, молоко и питьевые йогурты.

Сообщается, что около 72,5 процента респондентов берет питание в дорогу — для 65 процентов это обязательно в путешествиях на поезде, и лишь для 10 процентов — на самолете. При этом туристы до 24 лет намного чаще имеют еду с собой, чем россияне старше 60 лет — 87 процентов против 46 процентов. Также эксперты заметили, что женщины больше заботятся о наличии перекуса в поездке, чем мужчины — 72 процента против 58 процентов.

Ранее в марте россияне рассказали, какие напитки они выбирают чаще всего, летая самолетом. Самым популярным алкогольным напитком 58,1 процента путешественников назвали вино или шампанское, крепкий алкоголь выбрали 33,7 процента пассажиров, пиво — 24,4 процента опрошенных.