Россияне рассказали о предпочтениях в алкоголе на борту самолета

Россияне рассказали, какие напитки они выбирают чаще всего, летая самолетом. О предпочтениях туристов свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что 46,3 процента респондентов предпочитают пить во время рейса простую воду, примерно столько же — чай или кофе. При этом последний напиток оказался популярнее среди женщин.

Самым популярным алкогольным напитком 58,1 процента путешественников назвали вино или шампанское, крепкий алкоголь выбрали 33,7 процента пассажиров, пиво — 24,4 процента опрошенных.

Кроме того, стало известно, что 9,7 процента россиян довольно редко покупают алкогольные напитки во время полета, однако если их раздают бесплатно, то 20,9 процента признались, что не откажутся от них.

Фруктовые соки или морсы отметили 27,6 процента респондентов, причем женщины в полтора раза чаще останавливают на них свой выбор, а мужчины больше предпочитают газировку и алкоголь.

Ранее в феврале россияне назвали лучшую еду для перекуса в самолете. Так, наиболее подходящей едой для путешествия, по мнению участников опроса, являются сэндвичи — на борт воздушного судна их берут, как правило, 55,1 процента респондентов.