Пилот раскрыл неприятный факт о кухне на борту самолета

Неизвестный пилот раскрыл неприятный факт о гигиене на кухне на борту самолета и работе своих коллег. Об этом сообщает Daily Express.

Пользователь с никнеймом moaningpilot опубликовал пост на портале Reddit, в котором рассказал, что однажды видел, как один из членов экипажа вылил старый кофе в унитаз, а затем нажал на кнопку слива носиком кофейника. После этого бортпроводник сварил новый кофе и разливал его пассажирам из этой же емкости.

По словам автора треда, кофе и чай на борту готовятся, как правило, с использованием не прошедшей очистку водопроводной воды. Поэтому бортпроводники никогда ничего не пьют, кроме бутилированных напитков.

Издание отмечает, что, согласно исследованию Агентства по защите окружающей среды, каждый восьмой самолет не соответствует стандартам безопасности по качеству водопроводной воды. Выяснилось, что у 12 процентов коммерческих воздушных судов в США выявили высокий уровень бактерий в воде.

В ноябре 2020 года американские ученые раскрыли реальную опасность еды на борту самолета. Эксперты изучили пути передачи коронавируса в перелетах и выяснили, что употребление пищи на борту повышает шансы подхватить или распространить инфекцию. При организованном питании вероятность заразиться больше, поскольку все пассажиры одновременно снимают маски, поэтому безопаснее будет приносить пищу с собой.