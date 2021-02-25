Россияне назвали лучшую еду для перекуса в самолете

Российские туристы назвали продукты и блюда, которые они считают лучшими для перекуса во время перелета на самолете. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, наиболее подходящей едой для путешествия, по мнению участников опроса, являются сэндвичи — на борт воздушного судна их берут, как правило, 55,1 процента респондентов.

Также некоторые предпочитают брать с собой что-нибудь сладкое — к примеру, булочки или шоколад, в то время как другие заранее покупают фрукты или же заранее заказывают в аэропорту полноценный готовый обед.

Отмечается, что в целом регулярно берут с собой на борт еду из аэропортовых магазинов или ресторанов немногие пассажиры— всего 19,9 процента, причем среди них больше женщин (23,3 процента) и молодых людей до 25 лет (22,9). При этом 55,6 процента опрошенных ответили, что никогда не покупают готовые продукты в самолет, а 24,5 процента объяснили, что их решение зависит от того, будет ли предоставлено питание в полете.

25 февраля также сообщалось, что российские туристы ответили на популярный во время авиаперелетов вопрос стюардесс по поводу питания на борту и поставили точку в известном споре. Большинство путешественников предпочитает в полете курицу — данный вариант выбрали 67,1 процента опрошенных, причем молодежь в возрасте от 19 до 25 лет просит это блюдо чаще остальных