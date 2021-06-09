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Россияне рассказали о планируемых тратах на отпуск

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Россияне планируют потратить на отдых в 2021 году в среднем около 53 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Среди полутора тысяч опрошенных большинство (32 процента) рассказали, что собираются потратить на отпуск от 20 до 40 тысяч рублей. Чуть меньше (29 процентов) — от 40 до 60 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 11 процентов — от 60 до 80 тысяч рублей. Только 8 процентов россиян готовы заплатить за путешествие свыше 100 тысяч рублей.

По данным исследования, этим летом большая часть респондентов останется дома либо проведет отпуск на даче или в гостях у родственников. Согласно результатам опроса, такой тип отдыха выбирают в основном пожилые люди, а также лица с низким доходом.

Кроме того, в поездку внутри страны планируют отправиться 10 процентов россиян, большинство из которых намерены отдохнуть на пляжных курортах.

По мнению директора по работе с клиентами холдинга Анны Советовой, из-за пандемии коронавируса граждане с опаской относятся к путешествиям. «Тем не менее, устоявшийся в последний год образ жизни, в том числе и отпускной, позволяет людям более спокойно относится к домашнему отдыху», — подчеркнула эксперт.

Ранее в июне россияне рассказали о своих планах на День России. Большинство опрошенных (58 процентов) отправятся в небольшую трехдневную поездку, при этом почти столько же (53 процента) либо останутся на выходных дома, либо поедут на дачу.

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