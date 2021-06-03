Россияне массово устремились на отдых в три региона

Россияне массово выбрали для отдыха в мае три российских региона — Краснодарский край, Калининградская и Самарская области. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно статистике оператора фискальных данных OFD.ru, большинство путешественников предпочли провести отпуск не выезжая за границу — внутренний туризм выбрали 80 процентов опрошенных.

Помимо вышеупомянутых направлений, отечественные туристы также отправлялись на санаторные курорты Ставрополья — на них пришлось 46 процентов от общего числа забронированных туров. В основном россияне ехали в Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.

Кроме того, в списке самых востребованных мест для отпуска оказалась Абхазия — туда решили отправиться почти пять процентов туристов. В топ зарубежных направлений вошли Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы и Куба.

Ранее в мае аналитики сообщили о повышенном интересе россиян к оздоровительному отдыху предстоящим летом. Так, на июль зарезервировано уже 95 процентов мест в здравницах Краснодарского края. Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), данный вид поездок особенно пользуется спросом для реабилитации после заболевания коронавирусом.