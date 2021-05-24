Россияне повально заинтересовались отдыхом в трех городах на Черном море

Российские туристы повально заинтересовались отпуском в Симферополе, Сочи и Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Tutu.ru и «Сбербанк страхование».

По данным опроса, 43 процента респондентов планируют отдохнуть на Черное море в предстоящем летнем сезоне. В топ авианаправлений вошли три города — Симферополь, Сочи и Анапа. При этом отмечается, что цены на билеты увеличатся незначительно — в пределах пяти процентов.

Согласно опросу, самым популярным маршрутом стал рейс из Москвы в Симферополь, на него приходится 17,2 процента от всех направлений. Средняя стоимость перевозки составила примерно 11 тысяч рублей туда-обратно, что на четыре процента выше, чем в 2020 году.

В десятку направлений также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Геленджик и Краснодар. Поездку за границу с июня по сентябрь планируют всего пять процентов россиян.

Ранее в мае аналитики отметили повышенный интерес россиян к оздоровительному отдыху в здравницах Краснодарского края. Так, сейчас в санаториях забронировано уже 95 процентов мест на июль и август, что на 15 процентов превышает спрос на отечественные пансионаты в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.