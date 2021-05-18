Россияне повально захотели улететь к морю в одну европейскую страну

Россияне повально захотели улететь к морю и начали искать билеты в Португалию. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на фоне новости о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами Португалия стала одним из самых желанных направлений для отдыха — поисковые запросы на билеты в Лиссабон выросли в четыре раза.

Специалисты сервиса отметили, что въехать в европейскую страну по туристической визе по-прежнему нельзя. Португалия открыта для граждан Евросоюза, лиц с ВНЖ, учебной или рабочей визой, а также близких родственников граждан Португалии.

В апреле португальские власти заявили, что популярный среди путешественников остров Мадейра станет первым регионом страны, который откроет зеленый коридор для туристов, в том числе для россиян.

Ранее в мае стало известно, что Россия восстановит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиологическая обстановка в данных странах позволяет вновь запустить рейсы.

Уточняется, что в Канкун, Лиссабон и Джидду можно будет улететь три раза в неделю, а в Рейкьявик и Валлетту — два раза.