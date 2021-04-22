Популярный европейский регион объявил об открытии для россиян

Популярный пляжный европейский курорт Мадейра объявил об открытии границ для всех туристов, включая россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что Мадейра стала первым из регионов Португалии, открывшим зеленый коридор для всех иностранных путешественников.

Для въезда в страну понадобится отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Уточняется, что данное правило распространяется и на привитых россиян, так как вакцина «Спутник V» пока не сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Кроме того, перед прибытием все пассажиры обязаны заполнить специальную анкету на электронной платформе за 12-48 часов до посадки в самолет. Отмечается, что такая мера позволит отследить возможные контакты человека в случае заболевания коронавирусной инфекцией во время поездки.

Однако сейчас добраться до архипелага напрямую из России невозможно, так как авиасообщение между странами официально не возобновлено. Эксперты портала объяснили, что если раньше прилететь на Мадейру из Москвы можно было с пересадкой в Лиссабоне, то в данный момент континентальная часть Португалии закрыта для иностранных туристов. Из-за этого маршрут до острова придется построить через третьи страны, например, через Германию.

20 апреля Италия объявила о намерении открыть границы для российских туристов летом 2021 года. Тем не менее, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано выразил неуверенность, что возобновление приема путешественников состоится именно 2 июня.