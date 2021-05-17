Россияне повально захотели улететь в одну европейскую пляжную страну

Россияне повально заинтересовались греческими курортами — спрос на авиабилеты в европейскую пляжную страну в мае вырос на 46 процентов. Об стало известно из данных онлайн-сервиса Aviasales, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, количество поисковых запросов на билеты из Москвы в Афины вырос почти на 51 процент, из Санкт-Петербурга — на 61 процент (рейс с пересадкой).

Также россияне активно ищут подходящие авиабилеты в Салоники — рост на 43 процента, и в Ираклион — 37 процентов.

Кроме того, стало известно, что бронирований по маршруту Россия — Греция на июнь в 1,6 раза больше, чем на май.

Ранее в мае россиянам назвали оптимальную стоимость недельного отдыха в Греции. Так, отдых для двоих на курорте Эретрия, который находится в 95 километрах от Афин, обойдется примерно в 205 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант размещения можно найти в двухзвездочных гостиницах — номер на семь дней обойдется в 23 тысячи рублей, наиболее затратной частью путешествия станут авиабилеты.