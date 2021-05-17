Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Греции в мае

Оптимальная стоимость недельного отдыха в Греции в конце мая составит от 205 тысяч рублей на двоих. К такому выводу пришли эксперты портала Tourdom.ru, проанализировав цены на морской курорт неподалеку от Афин.

Для подсчетов специалисты рассмотрели город Эретрия, находящийся в 95 километрах от греческой столицы. Добраться до него можно на такси — стоимость поездки около 120 евро (примерно 11 тысяч рублей) в одну сторону.

Самый бюджетный вариант размещения можно найти в двухзвездочных гостиницах — номер для двоих туристов на семь дней обойдется в 23 тысячи рублей. Отели категории три звезды выйдут путешественникам чуть дороже — 28 тысяч рублей, четыре звезды — 42 тысячи рублей, пять звезд — 78 тысяч рублей (в стоимость двух последних также включены завтраки).

Самой затратной частью путешествия станут авиабилеты. Так, цена перелета для одного человека по маршруту Москва — Афины составит от 85,5 тысячи рублей. Чтобы приобрести багажный тариф, туристам необходимо будет доплатить еще около 16,5 тысячи рублей на каждого.

Также эксперты напомнили, что перед поездкой путешественникам придется оформить шенгенские визы и сдать ПЦР-тесты на коронавирус до и после возращения на родину.

14 мая Греция отменила прохождение карантина и ограничение по количеству на въезд в страну для российских туристов. Для путешествия теперь требуется только сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Помимо этого, границу разрешается пересекать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител в организме.