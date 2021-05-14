Греция открыла границы для туристов без ограничений

С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для всех туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр туризма Греции Харис Теохарис объявил о том, что страна готова принимать иностранных путешественников и обеспечивать им безопасный отдых. «Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны», — заявил министр.

Теохарис также добавил, что в стране ведется всеобщая вакцинация населения — согласно плану, жители крупнейших островов Греции получат прививки до конца июня.

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Ранее в мае сообщалось, что Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. По словам министра туризма Хариса Теохариса, Греция готова принимать иностранные вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».

11 мая сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — провели видеоконференцию, по итогам которой и было решено договориться о дате возобновления авиасообщения между странами на следующей неделе.

В конце апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Также правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих в Грецию туристов должны быть отменены.