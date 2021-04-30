Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для въезда в государство непривитым путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Также за день до прибытия в страну следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции.

Кроме того, правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих туристов должны быть отменены.

Также сообщается, что с 3 мая в стране откроются веранды кафе, а с 15 мая Греция официально начнет принимать иностранных туристов.

24 апреля сообщалось об облегчении правил для въезда в Грецию. В стране отменили обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации.