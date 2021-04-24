Греция облегчила правила въезда для россиян. В стране отменили обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую официальную правительственную газету.

Также до 3 мая было продлено ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.

Ранее Греция предложила отменить визы для российских туристов ради увеличения потока отдыхающих. С такой идеей выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция — другой путь» Нотиас Мариас.



