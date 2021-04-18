Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 26 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую официальную правительственную газету.

Новое постановление начнет действовать с понедельника, 19 апреля. Всем туристам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Россиянам за день до прибытия в страну следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции.

Въезд в страну по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на COVID-19.

Ранее Греция предложила отменить визы для российских туристов ради увеличения потока отдыхающих. С такой идеей выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция — другой путь» Нотиас Мариас.