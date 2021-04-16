В Греции рассказали о новых условиях отдыха для россиян

Министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, как власти страны будет встречать российских туристов в грядущем курортном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели», — добавил министр.

Теохарис также отметил, что власти страны разработали специальную стратегию по приему туристов. Так, путешественников будут выборочно тестировать на COVID-19 по прибытию, и в случае необходимости инфицированные будут бесплатно помещены в изоляционные гостиницы на определенный срок.

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По словам министра, условия пребывания на курортах для греческих граждан и иностранных туристов будут одинаковые. Власти делают серьезный акцент на соблюдении мер безопасности — обязательное ношение масок и проведение вакцинации для персонала сферы туризма. «Если грек может пойти в ресторан на определенных условиях, то те же требования и для иностранных гостей», — объяснил Теохарис.

Помимо этого, Греция готова предложить россиянам самый разнообразный отдых — тематические путешествия, горный, пляжный и гастрономический туризм. Планируется, что путешественники смогут приезжать в страну и в осенне-зимний период. «Мы ждем россиян, тем более нас многое объединяет, например, восприятие мира, особое ощущение времени», — заверил Теохарис.

С 19 апреля россияне могут беспрепятственно приехать в Грецию на отдых при соблюдении двух условий — необходимо сделать прививку от коронавируса и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. С 14 мая страна планирует полностью открыться для всех остальных туристов.

Ранее в марте россиянам раскрыли минимальную стоимость отдыха в Греции. Так, за 72 тысячи двое туристов смогут отдохнуть в апартаментах на острове Эвиа, в стоимость входит перелет Москва — Афины, питание не включено. Цены на путевки в трехзвездочный отель начинаются от 74 тысяч рублей за двоих.