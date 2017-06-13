Сувлаки навсегда

Греция — одно из самых востребованных россиянами отпускных направлений. В этом году по популярности эта страна уступает лишь России и Турции. Греция — колыбель европейской цивилизации, тут множество знаменитых памятников античной архитектуры. Кроме того — чистейшие пляжи. И, конечно, вкуснейшая еда. Корреспондент «Ленты.ру» Светлана Стрельникова рассказывает, где в Греции можно недорого утолить гастрономический интерес.

Термин «фастфуд» к греческой уличной еде применять некорректно. Есть на ходу здесь считается неуважительным в первую очередь по отношению к себе, а бизнес-ланчей в принципе не существует. Речь идет о стране, где общепит — не просто одна из индустрий, а скорее элемент национальной культуры.

Греки, как правило, — отличные кулинары. Две трети эфира на телевидении занимают гастрономические шоу. Греки, живущие на островах, проводят за трапезой примерно столько же времени, сколько мы на работе.

Если вам доводилось бывать в Греции, вы наверняка обратили внимание на то, что порции в греческих тавернах обычно рассчитаны на несколько человек. Дело в том, что потребление пищи — процесс, связанный с удовольствием, а это требует свободного времени и хорошей компании. Ужинать в одиночестве считается вредным и даже асоциальным. Но как быть, если проголодался, а до ужина еще далеко?

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Сувладзи́рико (переведем на русский манер как «сувлачная») — лавка уличной кухни, вот что заменяет грекам фастфуд. Сувлаки в греческой культуре едой не считаются. Это нечто промежуточное, потому что процесс приготовления этих блюд прост как две копейки, в отличие от настоящей еды, которая, убеждены греки, должна готовиться долго и основательно.

Словом «сувлаки» называют несколько разновидностей блюд, в основе которых — мясо на гриле. Готовят их непосредственно при вас. Можно заказать сувлаки навынос, а можно присесть за столик и расправиться с ним на месте. Обычная порция стоит от 1,5 до 4 евро. Цена зависит от того, что вы выбрали — пита-гирос, каламаки или кебаб.

Нечто подобное вам наверняка доводилось встречать в Турции, только не говорите об этом грекам. Они считают эту еду исключительно греческой и делить лавры с кем бы то ни было не намерены.

Пита-гирос очень напоминает знакомую всем шаурму Фото: Светлана Стрельникова 1 /2

Пита-гирос (Pita-Gyros) очень напоминает знакомую всем шаурму. Ее название происходит от основных ингредиентов: в круглую питу вкладывают кусочки мяса, срезанные с большого вертела (gyros). Употребив такой кулек, набитым мясом, картошкой-фри, луком и йогуртом, вы с непривычки можете нагрузить голодный организм так, что ужин будет под вопросом.

Каламаки (kalamaki — «палочка») — это маленькие кусочки мяса на деревянной шпажке. Внешне напоминает шашлык, но это просто мясо, обжаренное на гриле. Предельно простое блюдо, никакого маринада или соуса, за исключением лимонного сока, которым полагается сбрызнуть каламаки перед едой, чтобы придать вкусу выразительность. Главное, чтобы мясо было свежее, а не замороженное. Обычно это свинина и курица, иногда баранина.

Каламаки подают в качестве закуски на всех общественных мероприятиях, праздниках и даже в кинотеатрах, наравне с попкорном. Народ уминает каламаки прямо в темном зале при просмотре фильма. Кстати, сувлаки-каламаки существовали еще в Древней Греции, но разрешалось ли есть их в амфитеатрах, история умалчивает.

Наконец, кебаб — блюдо, распространенное во всех странах Востока. Это продолговатые котлетки из рубленой баранины, насаженные на деревянную палочку или шампур. Кебаб сервируют салатом, арабской питой и йогуртом.

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Чтобы вы понимали масштабы любви греков к этому угощению, приведу пример. В Афинах в центре города есть заведение Thanasis, которое уже более 40 лет специализируется только на кебабах. Начиналось все когда-то с простой уличной жаровни, а теперь эта кебабная занимает первые этажи трех зданий, стоящих по соседству. И не всегда здесь найдешь свободное место.

Аккурат через дорогу от Thanasis располагается конкурент, где тоже подают кебаб. Однако столики конкурента обычно пустуют. Разве что туристы нет-нет да и забредут по ошибке. Удивительно, но факт: внешне очень похожие заведения могут соседствовать бок о бок, набор блюд и их стоимость совершенно одинаковые, но в одном из них толпится нетерпеливая очередь, а у соседа — ни души.

Сувлаки можно заказать навынос, а можно присесть за столик и расправиться с ним на месте Фото: Светлана Стрельникова

Секрет, конечно, в отношении владельцев к делу и в качестве используемых продуктов. Местных не обмануть: они легко вычисляют тех, кто экономит на качественных ингредиентах и подходит к готовке спустя рукава. Поэтому в Греции, размышляя, куда пойти поесть, обратите внимание, в каком заведении больше всего греков. И смело отправляйтесь туда. Не пренебрегайте основным правилом туриста: повторять все за местными.

Надо заметить, что ни «Макдоналдсы» (Греция — западная страна с самым низким их количеством на душу населения), ни новомодные бургерные не в состоянии победить сувладзирико и занять нишу уличного питания. И не только потому, что сытность, скорость приготовления и относительная дешевизна позволяют сувлаки быть вне конкуренции.

Дело еще и в консерватизме греческого общества, в негласной традиции, впитанной с молоком матери. Ни один грек не вспомнит, когда он впервые в жизни отведал сувлаки. Сувлаки был с ним всегда.