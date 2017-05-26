Названы страны Европы с лучшей для купания водой

Самую чистую воду для купания в Европе нашли в Люксембурге. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA), которое изучило предназначенные для отдыха водоемы (моря, озера, реки) в странах ЕС, а также в Албании и Швейцарии. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Для измерения чистоты воды эксперты брали пробы в тех местах, где есть официально зарегистрированные пляжи. Анализу подвергли 21 тысячу водоемов.

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В Люксембурге, который занял первое место рейтинга, чистоту воды оценили в 100 процентов. Места со второго по пятое с результатом в 99 процентов разделили Кипр, Мальта, Греция и Австрия.

В целом более 85 процентов водоемов Европы соответствуют стандартам качества и получили оценку «отлично», отмечается в исследовании. Если говорить о минимальном балле, необходимом для того, чтобы пляжу дали разрешение на купание, его удостоились 96 процентов всех объектов.

Хуже всего дела с чистотой обстоят в Албании. Качество воды в предназначенных для купания местах здесь составляет лишь 37 процентов от максимального показателя.

