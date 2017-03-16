Жительницы Иркутска разделись ради рекламы местных пляжей

Молодые жительницы Иркутска, одетые в бикини, приняли участие в фотосессии на берегу реки Ангары в рамках акции «Белые пляжи Сибири». Об этом в четверг, 16 марта, сообщает региональная редакция газеты «Аргументы и Факты».

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Таким способом девушки прорекламировали местные пляжи, а также зимний отдых в Сибири. В Приангарье горнолыжный сезон длится до конца апреля. Для фотосессии на одном из пляжей установили шезлонги и зонтики. По словам участниц проекта, холода они не почувствовали.

Акция «Белые пляжи России» впервые прошла в декабре 2014 года в городе Железногорске, расположенном в Красноярском крае. С тех пор в этом проекте ежегодно принимают участие жительницы ряда населенных пунктов Сибири.

В апреле 2016 года на сочинском курорте «Роза Хутор» тысячи человек установили мировой рекорд, спустившись с горы на лыжах и в купальниках.