Российские эксперты назвали лучшие для отдыха острова

Лучшим островом для отдыха назван греческий Санторини. Это следует из результатов опроса «Ленты.ру», проведенного среди российских экспертов туротрасли, профессиональных путешественников и travel-журналистов. В исследовании приняли участие несколько десятков членов профессионального сообщества.

Эксперты рекомендовали Санторини за красивые закаты с края 300-метрового обрыва, «сказочные улочки», отличные пляжи и раскопки античного города.

Второю строчку рейтинга поделили Пхукет (Таиланд) и Мадейра (Испания). На первом, по словам респондентов, можно найти как бэкпекерские шалаши у моря, так и дорогие рестораны. Отдых здесь удовлетворит и любителей деревенской тишины и приверженцев ночного образа жизни.

Мадейру, которую называют островом вечной весны, рекомендовали из-за прекрасных пляжей, комфортной погоды и развитой инфраструктуры.

Кроме того, в десятку лучших вошли Корфу (Греция), Лансароте и Тенерифе (Канарские острова, Испания), Мальдивские острова, Бали (Индонезия), Cааремаа (Эстония) и Кипр.

Помимо того среди самых интересных для туристов островов эксперты упоминали Самуй и Ко Самет (Таиланд), Сиес (Испания), Маврикий, Готланд (Швеция), Майорку (Испания), Аландские острова (Финляндия), Суматру (Индонезия), Эгину, Сардинию, Крит и Родос (Греция), Джербу (Тунис), Боракай (Филиппины), Пенанг (Малайзия), Сицилию (Италия), Скай (Шотландия), Тексел (Нидерланды), Сан-Мигель (Португалия), а также Ирландию и Исландию.

