Эксперт рассказала о рекордно дешевом отдыхе в Турции в 2017 году

Турция в текущем году максимально снизила цены для организованных российских путешественников, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Эксперт назвала Турцию рекордсменом по снижению стоимости путевок. По ее словам, в мае недельный тур с перелетом и системой «все включено» обходился одному отдыхающему в 10 тысяч рублей, двоим — в 18-20 тысяч.

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«Летом цены повышаются до 15-20 тысяч рублей на человека. Никогда таким дешевым отдых в Турции еще не был», — констатировала Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также рассказала, что Турция сейчас находится на втором месте по популярности у россиян в плане летних путешествий.

На первой позиции по объему проданных на июнь-август путевок располагается Россия, в частности, Сочи и Крым. Третья строчка досталась Греции, четвертая — Испании, пятая — Кипру.

В апреле специалисты АТОР пришли к выводу, что отдых в Турции в летние месяцы обойдется россиянам дешевле, нежели на родине.

