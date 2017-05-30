Россияне помогли Анталье компенсировать потери в сфере туризма

Число зарубежных гостей в Анталье выросло за первые пять месяцев текущего года благодаря активности российских путешественников. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В январе-мае в регионе побывали примерно 1,9 миллиона иностранных туристов. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным специализированного турецкого портала Turizmdatabank, благодаря россиянам Анталья смогла компенсировать потери на туристическом рынке, которые она понесла после приостановки чартерных перевозок между двумя странами в 2015 году.

Материалы по теме Турецкие наслаждения Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть

При этом поток отдыхающих в этот регион из Европы по-прежнему сокращается. В докризисный период, например, в удачном для местного турбизнеса 2014 году, Анталья приняла за первые пять месяцев 2,82 миллиона гостей, большинство которых были россиянами.

По данным турсервиса «Туту.ру», интерес российских путешественников к отдыху в Турции на майские праздники в текущем году вырос в 14 раз. Как передавало ранее турецкое агентство «Анадолу», число побывавших в Анталье в феврале россиян увеличилось в 35 раз.

Осенью 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, участвовавший в антитеррористической операции в Сирии. После этого Москва отменила чартерные перевозки между двумя странами и ограничила продажу путевок в Турцию. Запрет на нерегулярные рейсы был снят в конце августа 2016 года.