Турпоток из России в Анталью в феврале вырос в 35 раз

В феврале в Анталье побывали 12 679 организованных российских туристов, что более чем в 35 раз превысило показатели аналогичного периода 2016 года (360 человек). Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».

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В целом с начала текущего года регион посетили свыше 27 тысяч отдыхающих из России. Это примерно в 20 раз больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и работников сферы туризма (АКТОВ) Эркан Ягджи заявил, что поток российских туристов в Анталью вырос почти на четверть в начале текущего года в сравнении с тем же промежутком 2015 года. Эксперт заявил, что это очень серьезный показатель.

По данным Ассоциации туроператоров России, Турция сейчас является наиболее востребованным у россиян направлением на этапе раннего бронирования путевок на лето.

В середине февраля стало известно, что отельеры Антальи рассчитывают принять до 2,5 миллиона российских путешественников в текущем году.