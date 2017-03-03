Турпоток из России в Анталью в феврале вырос в 35 раз

В феврале в Анталье побывали 12 679 организованных российских туристов, что более чем в 35 раз превысило показатели аналогичного периода 2016 года (360 человек). Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».
В целом с начала текущего года регион посетили свыше 27 тысяч отдыхающих из России. Это примерно в 20 раз больше, чем в январе-феврале прошлого года.
Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и работников сферы туризма (АКТОВ) Эркан Ягджи заявил, что поток российских туристов в Анталью вырос почти на четверть в начале текущего года в сравнении с тем же промежутком 2015 года. Эксперт заявил, что это очень серьезный показатель.
По данным Ассоциации туроператоров России, Турция сейчас является наиболее востребованным у россиян направлением на этапе раннего бронирования путевок на лето.
В середине февраля стало известно, что отельеры Антальи рассчитывают принять до 2,5 миллиона российских путешественников в текущем году.