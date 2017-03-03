Турция оказалась лидером по бронированию россиянами путевок на лето

Турция в настоящее время сохраняет лидерство на этапе раннего бронирования россиянами путевок на лето. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что на данное направление сейчас приходится до 50 процентов продаж путевок у крупных российских фирм. Как заявили в компании TUI, судя по заказам туров на лето Турция является самым популярным направлением у российских клиентов.

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«Это обусловлено и отсутствием Турции в прошлом году, создавшим отложенный спрос, и выгодными условиями по акциям раннего бронирования», — пояснил представитель TUI.

Лидерство Турции на этапе заказа путевок на лето отмечают и сотрудники туроператора Anex Tour. По данным АТОР, в среднем цены на недельный тур в эту страну с заездом в середине мая, с системой «все включено» и проживанием в четырехзвездочном отеле стартуют сейчас от 13 тысяч рублей на человека.

В январе в Турции побывали более 40 тысяч россиян, что почти на 82 процента больше показателей первого месяца 2016 года.

В текущем году также сообщалось о востребованности летних туров в эту страну. Данное направление в начале 2017-го вытеснило с первого места путешествия по России на этапе раннего бронирования.

