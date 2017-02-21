Интерес российских туристов к Турции вырос на 324 процента

В январе текущего года российские пользователи «Яндекса» совершили около 52 тысяч запросов по ключевым словам «туры в Турцию». Это на 324 процента больше аналогичных показателей первого месяца 2016 года, сообщает во вторник, 21 февраля, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В сравнении с декабрем 2016-го количество запросов выросло на четверть, с январем 2015-го — более чем в два раза. При этом среди всех зарубежных направлений, которыми интересовались россияне в январе, Турция заняла второе место.

Лидером по этому показателю стал Таиланд. Индия замкнула тройку самых популярных у россиян стран по числу запросов на туры.

В топ-10 в порядке убывания также вошли Вьетнам, Египет, Греция, Италия, Кипр, Испания и Доминикана. России досталась 11-я строчка. При этом число запросов на отдых внутри страны упало на 12 процентов по сравнению с январем 2016 года.

Ранее в феврале сообщалось, что отельеры Антальи рассчитывают принять 2-2,5 миллиона российских путешественников в текущем году. Кроме того, туры в Турцию в январе оказались наиболее востребованными на этапе раннего бронирования на лето.

