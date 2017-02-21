Турция заплатит по шесть тысяч долларов за привезенных на Черное море туристов

Турция заплатит за каждый чартерный рейс на черноморское побережье страны минимум шесть тысяч долларов. Власти республики расширили географию программы субсидирования туроператоров и авиакомпаний, которые отправляют путешественников на отдых. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в новый перечень вошли еще 12 аэропортов, в основном на черноморском и средиземноморском побережье.
По условиям программы за каждый чартерный рейс минимум со 100 пассажирами на борту, выполненный до 31 декабря 2017 года, его организаторы получат от Министерства туризма и культуры Турции по шесть тысяч долларов. При маршрутах с загрузкой более 150 человек (при общем количестве мест не менее 200), эта сумма может быть увеличена на 30 процентов.
Субсидии, в частности, распространились на аэропорты черноморских провинций Трабзон, Орду-Гиресун, Чаршамба (Самсун), Денизли, Испарта и Эскишехир. Ранее туроператоры и авиакомпании получали деньги за чартеры в Анталью, Аланию, Даламан, Бодрум, Измир и провинцию Кютахья.
В середине февраля сообщалось, что отельеры Антальи планируют в текущем году принять от 2 миллионов до 2,5 миллиона российских путешественников. На курорты Турции в начале 2017 года пришлось до 50 процентов всех туров, заказанных на лето россиянами.