В Анталье понадеялись на 2,5 миллиона российских туристов

Отельеры Антальи планируют в текущем году принять от 2 до 2,5 миллиона российских путешественников. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По мнению турецких экспертов, основанием для такого прогноза является лидерство Турции на российском рынке на этапе раннего бронирования путевок. На курорты страны в начале 2017 года пришлось до 50 процентов всех туров, заказанных на лето россиянами. Кроме того, глубина продаж путевок доходит до октября.
В целом в текущем году Анталья примет от 7,5 до 8 миллионов зарубежных гостей, прогнозирует президент Ассоциации профессиональных отельеров республики Хакан Дуран. В этом случае турпоток в регион в сравнении с 2016 годом вырастет на 30 процентов, отмечает он.
При этом Дуран констатировал «сильное оживление и интерес» к Турции у британских туристов. В то же время он признал, что такая тенденция не актуальна для многих других европейских стран, в частности, для Германии, Бельгии и Нидерландов.
В 2016 году на курортах Антальи отдохнули 500 тысяч россиян, что в семь раз меньше показателей 2015-го. В целом Турцию по итогам прошлого года посетили 866 тысяч гостей из России. Падение турпотока составило более 76 процентов.
По данным АТОР, Россия заняла третье место по числу путешественников, побывавших в Анталье за 11 месяцев 2016 года. После открытия чартерных рейсов между Россией и Турцией в сентябре того же года турпоток в этот регион вырос почти в 22 раза.