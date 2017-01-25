Турция решила привлекать российских туристов с помощью сериалов

В Турции хотят продвигать страну не только как пляжное направление отдыха, чтобы привлечь больше российских гостей и других иностранцев. Об этом в среду, 25 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Акценты будут сделаны на оздоровительном, гастрономическом и историческом туризме. Одним из инструментов продвижения Турции на российском рынке будет кино. Речь идет об исторических сериалах, в частности описывающих события времен Османской империи. Такая кинопродукция довольно популярна сейчас в России.

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В будущем Турция намерена производить подобные сериалы совместно с российской стороной. В настоящее время министерство туризма и культуры страны уже работает над сценарием такого проекта.

«Турция — это не только море, песок и солнце», — заявил министр культуры и туризма страны Наби Авбджи. Он уверен, что республику можно позиционировать как круглогодичное направление отдыха.

По словам Авджи, 2016 год был трудным для туристической сферы Турции из-за терактов и политических потрясений. Он подчеркнул, что местная индустрия путешествий вынесла из этого уроки.

«Наша стратегия продвижения была ограничена в России, Германии и Великобритании. В этом году Турция планирует диверсифицировать свой туристический рынок», — сказал он. По словам министра, обновленный турпродукт будет представлен на более чем 150 международных выставках.

Ранее в январе стало известно, что путевки в Турцию оказались самыми популярными у россиян в начале 2017 года на этапе раннего бронирования на лето, вытеснив с первого места путешествия внутри страны.